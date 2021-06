Tekstury 4K do Warzone już dostępne. Każdy może pobrać, nie każdy może skorzystać

Do Call of Duty: Warzone wprowadzono aktualizację, która znacznie poprawia jakość wyświetlanej grafiki. Między innymi część graczy może nacieszyć się teksturami w rozdzielczości 4K. Niestety, nie każdy ich użyje mimo to, że może je mieć na swoim dysku.

O tym niecodziennym patchu dowiedzieliśmy się, przeglądając popularny serwis ComicBook. Na ten moment Call of Duty: Warzone na konsolach starej i nowej generacji nie posiada osobnych wersji gry. Oznacza to, że na last- i next-genach mamy do czynienia z tymi samymi plikami. W związku z tym posiadacze Xbox One i PS4 mogą pobrać na swoje sprzęty wspomniane wyżej poprawione tekstury, ale nigdy z nich nie skorzystają. Twórcy przewidzieli taką możliwość tylko na PC i Xbox Series X oraz PS5. Wszystko z powodu silniejszych podzespołów i obsługi rozdzielczości 1440p lub wyższej.

Spokojnie, gracze dalej mają możliwość decyzji, czy chcą pobrać wspomnianą paczkę z grafikami 4K. Ona sama zajmuje ponad 7 GB w wersjach na wszystkie sprzęty. Cóż, jaki jest sens pobrania jej na PS4/Xbox One? Szczerze mówiąc, nie widzę żadnego, ale bardzo możliwe, że nasi czytelnicy na taki wpadną i się nim podzielą w komentarzach.

Dla przypomnienia w ostatnim czasie do Call of Duty: Warzone na PS5 dodano wsparcie dla trybu 120 FPS. W związku z tym gra na piątym „pleju” wydaje się być teraz najbardziej atrakcyjna zaraz PC. Mieliście już okazję testować wspomniane w newsie nowości?