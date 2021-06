PS Vita z kolejnym gwoździem do trumny. Użyteczna funkcjonalność została wyłączona

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

PS Vita zmierza już tylko w kierunku swojego grobu. PlayStation nie wycofuje się z wyłączania wsparcia kolejnych funkcjonalności swojego systemu. Tym razem padło na wysyłanie wiadomości do innych użytkowników.

Parę ładnych tygodni temu pisaliśmy o kontrowersyjnej decyzji Sony w sprawie swoich starszych sprzętów. Choć udało się przedłużyć żywotność PS Store na PS3 i PS Vita, część pomysłów związanych z wyłączeniem wsparcia innych systemów tych konsol jednak powoli wchodzi w życie. Przypomnijmy, że z początkiem lipca na PS Vita przestaną wychodzić nowe produkcje oraz aktualizacje do tych już wydanych. Jak przeczytaliście we wstępie tego newsa, już w tym momencie nie jesteście w stanie wysłać jakiejkolwiek wiadomości do Waszych znajomych z poziomu Waszego handhelda.

FYI invites and party app still work — Tweet Vita Review (@TweetVitaReview) June 28, 2021

Na tę informację natrafiliśmy, czytając PlayStation Universe. Na szczęście, jak podaje Tweet Vita Review, zaproszenia i tryb imprezy jeszcze na ten moment działają. Te zresztą są kluczowe przy rozgrywce online, więc nie dziwię się, że wstrzymano się i z wyłączeniem tych opcji. W komentarzach pod wspomnianym tweetem nie brakuje komentarzy internautów, którym będzie bardzo brakować chatu, np. ze względu na łatwą możliwość przenoszenia screenshotów poprzez wysyłanie ich do znajomych.

Cóż, śmiało można mówić, że żywot PS Vita wielkimi krokami zbliża się do swojego końca. Choć po świetnie sprzedającym się PSP zapowiadało się na sukces Vity, tak się jednak nie stało. Szkoda, ponieważ na całym świecie nie brakuje amatorów tego sprzętu. Nie brakuje też deweloperów, którzy chcieliby zapewnić dalsze wsparcie ostatniej konsoli przenośnej PlayStation.