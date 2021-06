Gra od Hideo Kojimy i Microsoftu ma być już pewniakiem. W produkcji pomoże współtwórczyni Portala

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Hideo Kojima ma wkrótce podpisać umowę z Microsoftem. Nowe doniesienia wskazują, że Japończyk szykuje projekt pod nową banderą.

Niedawno informowaliśmy o rzekomej współpracy między Hideo Kojimą i Microsoftem. Znany deweloper miał negocjować z gigantem z Redmond, a obiektem rozmów rzekomo była chęć wydania gry Kojimy przez Microsoft.

Znany i uznawany za wiarygodnego informator, Jeff Grubb, podzielił się nowymi szczegółami o niespodziewanym połączeniu w trakcie podcastu GamesBeat Decides. Wygląda na to, że Hideo Kojima faktycznie wyda nową produkcję pod sztandarem Microsoftu.

Grubb twierdzi, że umowa jest już bardzo bliska podpisania. Zdaniem informatora, praktycznie nie ma szans, aby któraś ze stron się teraz wycofała. Aktualnie uzgadniane są szczegóły współpracy.

Co więcej, do współpracy z Kojimą zatrudniono współtwórczynię serii Portal i Left 4 Dead, Kim Swift. Wcześniej Swift pracowała nad grami zmierzającymi na Google Stadia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie studia Google zostały zamknięte na początku roku, więc deweloperzy przeszli do innych zespołów. Grubb ma wkrótce podzielić się kolejnymi konkretami.

Skąd ta nagła zmiana obozu ze strony Kojimy? Inne, mniej wiarygodne źródła donoszą, że Japończyk chce stworzyć epizodyczny horror. Sony rzekomo nie podoba się taka forma wydawania gier i nie zdecydowało się na współpracę przy tajemniczej produkcji. Microsoft podchodzi do takich spraw mniej restrykcyjnie, więc włodarze Xbox po prostu wykorzystali sytuację lub Kojima sam się do nich zgłosił.

Oczywiście powyższe doniesienia nie są niczym oficjalnym. Na potwierdzenie informacji Jeffa Grubb trzeba jeszcze trochę poczekać.