Zastanawialiście się, co jest takiego nietypowego w twarzach z TLoU 2? Twórcy uchylili rąbka tajemnicy

Twórcy The Last of Us 2 tworząc kontynuację, postanowili postawić nacisk na realistyczne odzwierciedlenie oczu. Postęp technologiczny dotyczy nie tylko gałek ocznych u ludzi, ale także u zwierząt.

Jak dowiadujemy się z artykułu opublikowanego przez GamesRadar, Naughty Dog wniosło sztukę tworzenia modeli narządów wzroku na zupełnie nowy poziom. Podczas prac nad sequelem ich jednego z największych hitów, doszli do wniosku, że mogliby znacznie polepszyć wygląd oczu. Dowiadujemy się o tym z poniższej prezentacji, która trwa około godzinę. Fragment poświęcony tematowi tego artykułu rozpoczyna się w około 26 minucie materiału.

Artyści rozpoczęli prace od stworzenia ogromnej ilości zdjęć, które pełniły formę referencyjną dla nich. Sfotografowane gałki oczne w różnych warunkach oświetleniowych były podstawą, by oddać ich wygląd w grze. Ci skupili się potem także na samych rzęsach i cieniach wokół.

To jednak nie koniec, ponieważ deweloperzy postanowili pójść o krok dalej. Stwierdzili, że nie tylko ludzie otrzymają „nowe oczy”. To spotkało także zwierzęta, na które natrafimy podczas przygody w TLoU 2. Te jednak u części gatunków mogą zachowywać się trochę inaczej niż ludzkie. Między innymi mowa o „odblaskowych powiekach”, a te możemy zaobserwować w słabym oświetleniu np. u kotów. Wystarczył odpowiedni skrypt, aby dodać i taką funkcjonalność. Zauważyliście to? Szczerze mówiąc, każdy screenshot z The Last of Us 2 w żywymi istotami budził u mnie coś, czego wcześniej nie mogłem opisać. Teraz już wiem, że to wszystko przez te piękne oczy.