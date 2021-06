Forza Horizon 5 z niesamowitym systemem pogodowym i ultra realistycznym niebem

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Twórcy Forza Horizon 5 podczas dzisiejszego pokazu opowiedzieli o realistycznym odwzorowaniu nieba oraz o ewolucji systemu pogody. Nie zabrakło też zupełnie nowych ujęć prosto z silnika gry.

Podczas drugiego odcinka Forza Horizon 5: Let’s ¡Go!, deweloperzy nowej odsłony serii Forza poinformowali między innymi o nietypowym procesie tworzenia nieba. Śmiało możemy powiedzieć o tym, że dosłownie przenieśli to prawdziwe prosto do silnika gry. Wszystko przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który przez wiele godzin rejestrował poruszanie się chmur po kopule zwanej horyzontem. Warto wspomnieć, że mowa tutaj o próbkach pobranych z wykorzystaniem technologii HDR, dlatego tym bardziej będą czekać nas niezapomniane widoki.

Drugim bardzo ważnym elementem Forza Horizon 5 ma być system pogodowy, który został ponownie poddany drobnemu liftingowi względem poprzednich części. Warunki atmosferyczne w Meksyku będą dla graczy bardzo zmienne nie tylko w zależności od sezonu, ale także od wybranej lokacji. W związku z tym, jeżeli komuś w danym momencie nie będą one odpowiadać, wystarczy pojechać w inną stronę udostępnionego świata gry. Twórcy zaznaczają, że tamtejszy klimat różni się od tego z pozostałych fragmentów globu, dlatego przygotujmy się na wyjątkowo zróżnicowane warunki. Nie zabraknie deszczów, upałów, a nawet burz piaskowych z niezwykle ograniczoną widocznością. Mamy w takim razie do czynienia z rozwinięciem informacji, o których pisaliśmy tutaj.

To jak? Team odpowiedzialny za nową Forz’ę już Was przekonał do zakupu?