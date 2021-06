Musisz przenieść się na Windows 11, jeśli chcesz szybszego wczytywania gier i płynniejszej rozgrywki

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Microsoft potwierdza, że funkcja DirectStorage będzie ekskluzywna dla Windows 11. Jeśli chcecie skorzystać z nowości, musicie zmienić system.

Zapowiedź nowego systemu Windows już za nami. Win11 wzbogaci się o całą masę ciekawych funkcji, w tym tych dedykowanych graczom. Jedną z nich jest DirectStorage, czyli wyjątkowa technologia, którą możecie kojarzyć z konsol Xbox Series.

Niektórzy internauci spekulowali, że DirectStorage zawita na Windows 10 w ramach aktualizacji. Niestety, jeśli nie planujecie zmieniać systemu operacyjnego swojego komputera, musicie obejść się smakiem. Microsoft potwierdził w rozmowie z serwisem PC Gamer, że Direct Storage to funkcja ekskluzywna dla Windows 11. Szkoda, ale z drugiej strony system ten będzie dostępny za darmo dla posiadaczy dziesiątki. Jeśli spełniacie wymagania sprzętowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby się przenieść.

W tym miejscu warto przypomnieć, co właściwie zmienia DirectStorage. Jego głównym zadaniem jest wykorzystanie pełni mocy dysków SSD NVMe. Wybrane tytuły będą wczytywać się dużo szybciej, ale nie tylko. DirectStorage odciąży również nasz procesor, co może zwiększyć liczbę klatek na sekundę.

Jakby nie patrzeć, ekskluzywność funkcji dla Windows 11 była dość łatwa do przewidzenia. Microsoft oczywiście chce szybko wypromować nowy system i zachęcić do niego tak wielu użytkowników, jak to tylko możliwe. Cóż, jeśli chcecie maksymalnie wykorzystać moc swojego komputera, warto zacząć planować przesiadkę na nowy system.