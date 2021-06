WitcherCon – znamy harmonogram imprezy. Oj, będzie się działo!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Organizatorzy eventu WitcherCon poinformowali na temat harmonogramu całej imprezy. Podczas wydarzenia poznamy nowości na temat drugiego sezonu serialu z platformy Netflix, zobaczymy znajome twarze i nie zabraknie czegoś dla fanów serii gier Wiedźmin.

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony WitcherConu, rozkład jazdy wspomnianego wydarzenia zawiera naprawdę sporo punktów. Co prawda, część z nich powtarza się w obu dniach. Okazuje się, że livestream będziemy mogli oglądać w aż dwóch miejscach – odpowiednio na Twitch i YouTube. Co ciekawe, sami twórcy zachęcają do współstreamowania pokazów, dlatego wielu Waszych ulubionych influencerów będzie mogło na żywo komentować cały event. Warto zaznaczyć, że podczas nadchodzącej imprezy nie zobaczymy żadnej nowej gry związanej z uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego.

Harmonogram WitcherCon 9 lipca 19:00

Panel: Wiedźmin Sezon 2: Talia Przeznaczenia Witaj w świecie GWINTA: Wiedźmińskiej Gry Karcianej Sploty przeznaczenia Panel: Wspomnienia ze szlaku: Opowieści o grach z serii Wiedźmin – część pierwsza Panel: Quiz wiedźmiński Za murami Kaer Morhen Pogromca Potworów: Wciel się w Wiedźmina Figurki ze świata Wiedźmina Panel: Opowieści Białego Wilka: Rozmowa z Henrym Cavillem

Harmonogram WitcherCon 10 lipca 3:00 (w nocy)

Panel: Wiedźmin Sezon 2: Talia Przeznaczenia Witaj w świecie GWINTA: Wiedźmińskiej Gry Karcianej Panel: Wiedźmin od CD Projekt RED: Więcej niż gry wideo Panel: Wspomnienia ze szlaku: Opowieści o grach z serii Wiedźmin – część druga Panel: Quiz wiedźmiński Mistrzowskie pociągnięcia Pogromca Potworów: Wciel się w wiedźmina Świat Wiedźmińskich figurek Za murami Kaer Morhen Panel: Opowieści Białego Wilka: Rozmowa z Henrym Cavillem