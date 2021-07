DoGRYwka – nowy Switch Pro-wizorka, cosplay Ellie jak z gry i piszczące PS5

Dobry wieczór lub dzień dobry w zależności od pory, kiedy to czytacie. Dzisiaj to się działo! Po wielu miesiącach pokazano w końcu Nintendo Switch OLED. Niestety, konsola nie okazała się tym, czego oczekiwali gracze.

Po dłuższej przerwie od wrzucania cosplay’ów na stronę postanowiliśmy pokazać Wam Ellie z The Last of Us. Jak się przekonacie, nie potrzeba negliżu w tego typu zdjęciach, by wykonać naprawdę świetną robotę.

Być może część z Was może mierzyć się z problemem piszczącego PS5. Jeden z polskich serwisantów podjął się próby naprawy konsoli swojego klienta z właśnie taką usterką. Jak mu poszło? Więcej o tym przeczytacie w naszym artykule. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.