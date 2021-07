To już nawet nie jest zabawne. Wystarczą trzy kopie CoD Black Ops Cold War, aby zapełnić dysk PS5

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Call of Duty Black Ops Cold War jest już naprawdę gigantyczne. Jeśli zainstalujemy trzy kopie produkcji Activision, zapełnimy dysk PlayStation 5.

Nie od dziś wiadomo, że twórcy Call of Duty nie znają się na odchudzaniu. Nowe odsłony cyklu zajmują ponad 200 GB na dyskach konsol i komputerów. Marka jest prawdziwą zmorą graczy, którzy lubią trzymać na swoim sprzęcie po kilka czy kilkanaście gier.

Call of Duty Black Ops Cold War bije jednak wszelkie rekordy. Aktualnie tytuł waży około 220 GB na PS5. Oznacza to, że aby zapełnić dysk SSD konsoli potrzeba tylko trzech kopii gry. To zdecydowanie nie powinno tak wyglądać.

Oczywiście zmniejszenie rozmiaru gry jest jak najbardziej możliwe. Skompresowanie plików nie powinno być większym problemem dla doświadczonych zespołów Activision. Co w takim razie uniemożliwia zmniejszenie rozmiarów gigantów spod szyldu Call of Duty? Tego nie wiemy.

Nie dziwię się jednak graczom, którzy rezygnują z rozgrywki przez ogromne rozmiary gier. Sam ostatnio pozbyłem się kampanii i trybu zombie Black Ops Cold War z dysku mojego PS5. Pliki ważą zdecydowanie za dużo i miejmy nadzieję, że Activision zabierze się za ten problem przy okazji kolejnej odsłony serii.