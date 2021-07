Genialny cosplay Ellie z The Last of Us. Wygląda jak wprost wyjęty z gry

W sieci natrafiliśmy na fenomenalny cosplay z Ellie z The Last of Us. Niejedna osoba na Instagramie pomyślała, że mamy do czynienia z screenami zrobionymi w samej produkcji.

Tym razem chcemy przedstawić Wam sesję zdjęciową, w której wzięła udział Christina Volkova. Modelka nie jest jakąś amatorką, a profesjonalistką specjalizującą się w cosplayu. Poniżej możecie zobaczyć te genialne fotografie, które są powodem powstania tego artykułu:

Bez wątpienia efekt jest po prostu powalający i śmiało możemy mówić, że powyższe zdjęcia należą do TOPki wszystkich cosplayów, o których pisaliśmy na łamach naszego serwisu. Co jeszcze lepsze, w tym przypadku mowa o sesji zdjęciowej, która nie dotyka w naszej opinii tematu erotyki czy jakiegokolwiek negliżu. Tym bardziej należą się brawa dla modelki i równie utalentowanej fotografki – Victoria „miilliganvick”.

Bardzo zachęcamy do zajrzenia na profile obu kobiet na Instagramie, ponieważ znajdziecie tam masę świetnych fotografii. Szczególnie powinny znaleźć Wasze uznanie, bo wspomniane zdjęcia nawiązują do wielu popularnych dzieł świata popkultury. Jeżeli interesujecie się tematem cosplay’u, to powinniście się też zapoznać z pozostałymi sesjami, o których pisaliśmy wcześniej. Znajdziecie je wszystkie tutaj.

Jak się podoba Wam Ellie z The Last of Us w wydaniu Chritiny Volkovej? Jeżeli znacie inne, warte uwagi cosplay’e, to dajcie znać w komentarzach. Być może dzięki Wam trafimy na kolejne, świetne zdjęcia modelek lub modeli z całego świata.