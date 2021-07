Szef Xbox przyznaje, że Xbox One miał bardzo trudny start. „Dostaliśmy dawkę chłodnej rzeczywistości”

Phil Spencer opowiedział trochę o rozwoju marki Xbox. Szef firmy przyznał, że problematyczna premiera Xbox One sporo go nauczyła.

Jeśli pamiętajcie jeszcze początek poprzedniej generacji konsol, zapewne dobrze wiecie, że XOne nie należał do najbardziej udanych konsol na początku swojego żywota. Microsoft zdecydowanie nie spełnił oczekiwań graczy. Postawił na dziwaczne rozwiązania i zbędne usługi, a Sony w tym czasie podbijało rynek świetnymi grami i dobrą konsolą.

Phil Spencer udzielił niedawno wywiadu, w którym opowiedział trochę o rozwoju marki na przestrzeni ostatnich lat. Szef Zielonych przyznał, że XOne faktycznie miał problemy. Pomogły one jednak w wyciągnięciu wielu lekcji na przyszłość.

To był tak przełomowy moment dla zespołu, w którym naprawdę sprawdziliśmy: na co nas stać? Kim chcemy być, gdy idziemy naprzód? W jaki sposób chcemy stawiać na siebie nawzajem? Oczywiście dla marki był to rok pełen wyzwań, musieliśmy się wiele nauczyć.

To, co widzę teraz w zespole – słuchanie społeczności, stawianie sobie wyzwań, nie pozostawanie w bańce, w której jesteśmy, ale próba wprowadzania innowacji i ewolucji tego, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że tak wiele z tego, czym jesteśmy dzisiaj, pochodzi tak naprawdę z pierwszego roku premiery Xbox One, kiedy to dostaliśmy prawdziwą dawkę chłodnej rzeczywistości, jeśli chodzi o skupienie się nie na tym, czego chcieli klienci, ale może na tym, czego myśleliśmy, że potrzebujemy. (To – red) nie zadziałało.

– powiedział Phil Spencer w rozmowie z głównym oddziałem IGN

Transkrypcja dzięki GameReactor.eu