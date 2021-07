PlayStation 5 – tutaj zawsze znajdziesz i kupisz najtaniej

Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.

Konsole PlayStation 5 można bez problemu znaleźć w wybranych sklepach. Chcecie kupić najtaniej bez zbędnego przeglądania wszystkich elektromarketów? To proste.

Choć skończyły się czasy, kiedy to codziennie podsyłaliśmy Wam po kilkanaście różnych ofert na zestawy PlayStation 5, nadal nie ma większego problemu, by kupić konsolę. Tak, chciałoby się najtaniej. Po to powstał nasz kolejny przegląd ofert. Zapraszamy!

W tym tekście zawsze znajdziesz, gdzie kupić PlayStation 5 najtaniej. Aktualizujemy go kilka razy dziennie. Wiadomo, nie zawsze najtaniej nie znaczy tanio, ale cóż… robimy co możemy, by pomóc Wam upolować PS5 w najniższej cenie.

PlayStation 5 najtaniej – tutaj obecnie najniższa cena:

W chwili aktualizacji przeglądu ofert, najniższą cenę na PS5 oferuje RTV Euro AGD. Tam za zestaw konsola (z napędem Blu-Ray) + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales + Demon’s Souls Remake płacimy 2997 zł. Poniżej link do oferty.

A tak prezentują się wszystkie dostępne w sklepach zestawy PS5:

Jeśli akurat traficie do naszego tekstu i jakiś zestaw będzie wyprzedany, warto zajrzeć bezpośrednio do sklepów, by przejrzeć tam ceny PS5 i dostępne zestawy. Oto linki:

Na koniec zachęcamy do codziennego odwiedzania naszego działu z promocjami. Sporo się tam dzieje i można zaoszczędzić grosza na grach, sprzęcie oraz akcesoriach gamingowych (oraz do konsol).