Legenda zmienia podejście. Atari wraca do robienia dużych gier, pierwsze premiery niedługo

Atari ogłosiło, że powraca do tworzenia wysokobudżetowych gier. Firma w ostatnich latach skupiała się na małych oraz retro tytułach.

Legendarny producent konsol wypuścił niedawno kolejny sprzęt, aczkolwiek mówienie o wielkim powrocie do świadomości graczy byłoby sporą przesadą. Firma dziś jest już tylko cieniem dawnej sławy i renomy.

Korporacja ogłaszała niedawno, że planuje wzmocnić swój segment gier mobilnych oraz free-to-play. Dodatkowo planowano skupić się na produkcjach retro, które wychodziłyby na konsolę VCS. Tak się jednak nie stanie.

Atari potwierdza, że wraca do produkcji wysokobudżetowych gier. W planach jest wydanie ich na komputerach osobistych oraz nieokreślonych konsolach. Pierwsze tytuły trafią do graczy jeszcze przed marcem 2022 roku. Docelowo firma chce zbudować mocny katalog produkcji premium.

Naszą intencją w przypadku każdej gry jest zapewnienie przystępnych i radosnych momentów sensownej rozgrywki.

To jest sedno Atari i to, co łączy naszą historię z naszą przyszłością. W związku z tym uważamy, że gry premium lepiej odzwierciedlają ten typ doświadczenia i DNA marki.

– napisał szef firmy, Wade J Rosen w komunikacie

Źródło: VGC