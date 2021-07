Xbox Game Pass wzbogaci się o kolejne hity. The Medium teraz także w chmurze

Poznaliśmy listę gier, które w najbliższym czasie trafią do abonamentu Xbox Game Pass. Nie zabrakło kilku naprawdę popularnych tytułów, w tym polskiego The Medium, które od teraz zagracie także na słabszym sprzęcie.

Microsoft nie przekonał Was wcześniej do zasubskrybowania usługi Xbox Game Pass? Być może zdecydujecie się na dołączenie do użytkowników abonamentu w związku z grami, które już za kilka dni trafią do biblioteki usługi. Poniżej możecie znaleźć pełną listę produkcji:

Dragon Quest Builders 2 (Chmura) – od 8 lipca

Tropico 6 (Chmura & Xbox & PC) – od 8 lipca

UFC 4 (Xbox) EA Play – od 8 lipca

Bloodroots (Chmura & Xbox & PC) – od 15 lipca

Farming Simulator 19 (Chmura & Xbox & PC) – od 15 lipca

The Medium (Chmura) – od 15 lipca

Bez wątpienia nowe pozycje powinny znaleźć zainteresowanie u wielu graczy, ponieważ są to gry dla każdego. Wspomniany wcześniej polski horror szczególnie wyróżnia się w tym zestawieniu, bo od teraz zagracie także przy pomocy chmury. Bez wątpienia zainteresowanie tym hitem polskiego studia w ostatnim czasie wzrosło ze względu na niepotwierdzone powiązanie z Silent Hillem.

Poniżej możecie przeczytać, które gry niebawem znikną z Game Passa. Jeżeli chcieliście je nadrobić, to macie na to ostatnie dni. Bez wątpienia i one są warte uwagi.

EA Sports UFC (Xbox) – 14 lipca

EA Sports UFC 2 (Xbox) – 14 lipca

Endless Space 2 (PC) – 15 lipca

Downwell (PC) – 15 lipca

CrossCode (Chmura & Xbox & PC) – 15 lipca

Co sądzicie o kolejnych produkcjach, które trafią do abonamentu Microsoftu? Osobiście uważam, że dzisiejsze ogłoszenie powinno skusić wielu do opłacenia subskrypcji lub jej przedłużenia.