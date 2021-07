Elden Ring znów zaskakuje. Pogoda przeciwko wrogom i inne, nowe ciekawostki

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się nowe informacje o Elden Ring. Nowa produkcja From Software zapowiada się coraz ciekawiej i wprowadzi sporo nowości do gatunku souls-like.

Do premiery nowej gry From Software zostało jeszcze trochę czasu. Jeśli nie możecie się doczekać debiutu, i tak nie będziecie mieć czasu na nudę. Twórcy gry i wydawca co rusz dzielą się nowymi ciekawostkami.

Na stronie Elden Ring pojawiły się świeże informacje na temat rozgrywki. Nowa produkcja FromSoft stawia sobie poprzeczkę dość wysoko i wprowadzi sporo nowości względem cyklu Dark Souls.

Co ciekawe, tym razem gracz nie będzie polegał tylko i wyłącznie na swoich statystykach i ekwipunku. W grze można wykorzystać otoczenie i pogodę przeciwko wrogom. Oznacza to, że gracze będą mogli trochę pokombinować w trakcie starć z wybranymi przeciwnikami. W jaki sposób? Tu musimy poczekać na więcej konkretów.

Najwyraźniej sporą rolę w całej rozgrywce odegra też eksploracja. Nowy opis gry podkreśla, że gracz będzie mógł poruszać się po rozległych terenach. Te będą też dość różnorodne.

Dodatkowo ponownie wspomniano o ogromie umiejętności dostępnych w grze. Jeśli lubicie mocno personalizować skille swojej postaci, nie będziecie się nudzić.

Premierę gry przewidziano na 21 stycznia 2022 roku.