The Lord of the Rings: Gollum na nowym materiale z rozgrywką. Graficznie nie powala

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Po wielu miesiącach zobaczyliśmy nareszcie świeży gameplay z The Lord of The Rings: Gollum. Fani uniwersum Władcy Pierścieni nareszcie mogą zobaczyć grę w akcji.

Podczas pokazów w ramach Nacon Connect zaprezentowano masę materiałów z nadchodzących gier. Jedną z nich jest wyczekiwane przez fanów twórczości Tolkiena The Lord of The Rings: Gollum, o którym przez dłuższy czas w mediach było cicho. Poniżej możecie zobaczyć nowe ujęcia z rozgrywki:

Szczerze mówiąc, nie podoba mi się wiele detali, które zauważyłem na powyższym nagraniu. Największym mankamentem są animacje samego Golluma, w mojej opinii wyglądają naprawdę biednie. Tego samego nie mogę jednak powiedzieć o pozostałych istotach, które przewinęły się w niektórych ujęciach – te prezentują się świetnie, także ze względu na ich projekty. Obawiam się jednak, czy twórcom uda się z postaci głównego bohatera wyciągnąć potencjał na ciekawe mechaniki. Bez wątpienia deweloperzy w tym temacie zostali postawieni przed nie lada wyzwaniem.

Nowa gra z Gollumem w tytule ma zadebiutować dopiero w 2022 roku. O dziwo, gra ma być dostępna nie tylko na PC, Xbox Series X|S i PS5, ale także na Nintendo Switch, Xbox One i PS5. Cóż, choć na powyższym nagraniu same lokacje prezentują się fantastycznie, jednak graficznie sama gra nie powala. Nie dziwię się w takim razie, że produkcja zmierza także na old-geny. Co myślicie o tym wideo?