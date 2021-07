Mordercza siła atakuje podczas obozu młodzieżowego. Fear Street Part 2: 1978 na zwiastunie

Netflix wypuścił trailer drugiej cześci trylogii na podstawie książek R. L Steine’a – Fear Street Part 2: 1978. Tym razem miejscem akcji będzie letni obóz nad jeziorem.

Być może mogliście nie słyszeć o wymienionych wcześniej filmach. Tak się składa, że wszystkie 3 produkcje są nowościami i choć każda powinna trwać tyle, co filmy kinowe, wszystkie ukażą się w lipcu. Pierwsza część jest już dostępna, a na Fear Street Part 2: 1978 będziecie musieli poczekać do najbliższego piątku, 9 lipca. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

Moją uwagę szczególnie zwrócił sposób opowiadania narracji. Szczerze mówiąc, ta przypomina mi to, co dostarczyło mi IT Chapter Two, które akurat podobało mi się bardziej od pierwszej części. Myślę, że fani filmów adventure horror powinni tutaj znaleźć coś dla siebie. Może planujecie sobie maraton? Zachęcam to zrobić dopiero po 16 lipca, ponieważ wtedy na Netflixa trafi trzeci, kończący trylogię odcinek.

W ostatnim czasie oferta wspomnianego streamingu rośnie w siłę, dlatego wydaje się coraz lepszą alternatywą na tle konkurencji. Mimo to, w ostatnim czasie ten filmowo-serialowy gigant stracił jeden z asów w swoim rękawie. Piąty sezon Rick and Morty trafił do dystrybucji na HBO GO. Na szczęście poprzednie odcinki tego serialu są dostępne na obu wymienionych platformach. Jednak to abonenci HBO GO nacieszą się w najbliższym czasie najnowszymi przygodami Ricka i jego wnuczka.