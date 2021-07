Xbox chciał przejąć Bethesdę już lata temu. Phil Spencer tłumaczy, dlaczego decyzję podjęto tak późno

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Szef Xbox opowiedział trochę o kulisach przejęcia Bethesdy. Firmy myślały o tym od bardzo dawna, ale decyzja zapadła stosunkowo niedawno.

Kupno Bethesdy przez Microsoft do dziś odbija się w branży głośnym echem. Transakcja budziła i do dziś budzi wiele emocji. Nic dziwnego, że sam szef Xbox, Phil Spencer, ponownie odniósł się do przejęcia.

Spencer zdradził, że firmy myślały o połączeniu od wielu lat. Prowadzono nawet wstępne rozmowy, ale zdecydowano się zaczekać na odpowiedni dla obu gigantów moment.

Robert (A. Altman – współzałożyciel ZeniMax Media i Bethesda Softworks – red. ) i ja rozmawialiśmy o tym już kilka lat wcześniej, a także o tym, jak wyglądała jego podróż i jak wyglądała podróż zespołów. Więc to była dyskusja, która nie pojawiła się w ciągu paru miesięcy, to trwało przez wiele lat. Po prostu w końcu znaleźliśmy odpowiednią okazję dla nas obu – zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia tego, gdzie były zespoły w swojej podróży. – powiedział Phil Spencer w rozmowie z głównym oddziałem IGN

Szef Xbox postanowił też wspomnieć swojego dobrego przyjaciela i jednocześnie współzałożyciela Bethesdy oraz ZeniMaxu – Roberta A. Altmana. Altman zmarł na początku bieżącego roku, krótko po sfinalizowaniu transakcji.

Przyjaźniliśmy się od dawna i nie sądzę, żeby (Robert – red. ) miał coś przeciwko temu, żebym się tym podzielił. Był taki moment, kiedy oboje spojrzeliśmy na siebie, kiedy ta transakcja była gotowa do realizacji i wiedzieliśmy, że stawiamy na siebie nawzajem. – kontynuował

Faktycznie, początek nowej generacji konsol jest idealnym momentem na połączenie się dwóch gigantów branży growej. Skutki tego wydarzenia będziemy odczuwać przez kolejne lata i miejmy nadzieję, że opłaci się ono również graczom.