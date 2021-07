Karty graficzne powoli tanieją i są coraz lepiej dostępne. Nadchodzi oczekiwana poprawa

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Karty graficzne w Niemczech mocno tanieją. W naszym kraju możemy też zaobserwować wzrost dostępności. Możliwe, że niedługo ceny GPU wrócą do normy.

Jeśli próbowaliście w tym roku kupić kartę graficzną, mogliście zderzyć się ze ścianą. Nie dość, że nowe modele były bardzo słabo dostępne, to dodatkowo kosztowały zdecydowanie więcej, niż przewidywali producenci.

Za naszą zachodnią granicą obserwujemy spadek cen GPU. Karty graficzne kosztują coraz mniej, choć nadal znacznie powyżej ceny MSRP. Są też dużo lepiej dostępne. Do powrotu akceptowalnych cen nadal trochę brakuje, ale poprawa jest zauważalna i napawa optymizmem.

Co więcej, w naszym kraju również możemy zaobserwować pozytywne zmiany. Najpopularniejsze modele GPU można kupić już prawie bez problemu. Karty z serii RTX 3000 i AMD 6000 są dostępne w najpopularniejszych sklepach. Oczywiście taki zakup nadal wiąże się z przepłaceniem. Mimo to, jeśli ktoś chce po prostu szybko kupić nową kartę i nie zależy mu na dobrej cenie, ma taką możliwość.

Najpewniej poprawa ma związek z reakcją firm NVIDIA i AMD, które wzięły sobie do serca walkę o dostępność sprzętów. Obaj producenci obiecali dostarczenie większej liczby kart graficznych do sklepów. Dodatkowo pamiętajmy, że na ceny kart wpływa też sytuacja na rynku kryptowalut.

O ile nie nastawiałbym się na powrót do normalnych cen w ciągu najbliższych kilku miesięcy, nie wykluczałbym, że do końca roku kupimy nowe GPU w akceptowalnych cenach. Jeśli dostępność uległa znacznej poprawie, spadek cen jest nieunikniony. To już kwestia niewielu miesięcy.