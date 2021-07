Jedno ogłoszenie na PlayStation Experience to już praktycznie pewniak

PlayStation Experience ma rzekomo odbyć się już niedługo. W sieci pojawiły się doniesienia mówiące o jednym z ogłoszeń na pokazie.

Jakiś czas temu Sony przypadkiem ujawniło przejęcie nowego studia. Bez zaskoczenia, gigant kupił Bluepoint Games. Co ciekawe, do dziś nie otrzymaliśmy innego, oficjalnego potwierdzenia tej wiadomości. Wpis opublikowany przez PlayStation Japan zniknął z sieci praktycznie od razu.

Do sprawy odniósł się jednak znany informator, Shpeshal Nick. Twierdzi on, że ogłoszenie przejęcia miało odbyć się na wydarzeniu PlayStation Experience. Do tej pory przewidywano, że odbędzie się ono 8 lipca, ale teraz wydaje się to być mało prawdopodobne.

Nie jestem pewien jak wiele wycieknie z pokazu Sony. Wiem, że jest jedna duża niespodzianka, której jeszcze nie ma i mam nadzieję, że dla tych, którzy nie lubią spoilerów, tak pozostanie. (W odpowiedzi na powyższy wpis – red. ). Więc wygląda na to, że Twitter Sony Japan już zepsuł tę niespodziankę? Bo dopiero teraz dowiedziałem się, że niespodzianką jest przejęcie Bluepoint. – napisał Shpeshal Nick na Twitterze

Nadal nie znamy oficjalnej daty wydarzenia. Jeśli jednak Sony zamierza zaprezentować nowe gry jeszcze w ciągu najbliższych tygodni, zapowiedź PlayStation Experience powinna odbyć się już niedługo.

Miejmy jednak na uwadze, że plany mają to do siebie, że mogą się zmienić. Na razie musimy poczekać na informacje od samego organizatora, czyli PlayStation.