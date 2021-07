Red Dead Online w końcu z nową zawartością. Szykujcie się na dodatek do gry

Rockstar Games zapowiedziało ogromne rozszerzenie do Red Dead Online. Pokaz treści z dodatku Blood Money odbędzie się już jutro, a sama premiera za kilka dni.

Na ten moment o Blood Money nie wiemy jeszcze za dużo. Na szczęście ten stan nie będzie trwał długo, ponieważ 7 lipca twórcy gry mają podzielić się konkretami, w tym trailerem przedstawiającym nowości. To nie koniec dobrych wieści, ponieważ deweloperzy postanowili umilić graczom ten tygodniowy okres oczekiwania. Jak możemy przeczytać na stronie Rockstar Games:

Aby przygotować się do premiery nowej aktualizacji Red Dead Online: Blood Money 13 lipca, skorzystajcie ze specjalnych bonusów w Red Dead Online przez cały ten tydzień, w tym 2X RDO$ i XP we wszystkich trybach Showdown i A Land of Opportunities.

Zwycięstwo w dowolnym trybie Showdown Mode w tym tygodniu przyniesie graczom nagrodę w postaci 30% zniżki na ulepszenie karty umiejętności, podczas gdy ukończenie zadania „Kill Them, Each and Every One” z A Land of Opportunities zaowocuje nagrodą w postaci darmowej mapy skarbów. Bimbrownicy powyżej Rangi 100, którzy wygrają dowolny tryb Showdown, otrzymają również ofertę na 3 sztabki złota zniżki na dowolny Moonshine Bar Theme.

Długoletni gracze Red Dead Online, którzy mają rangę 100 lub wyższą, otrzymają ofertę na 50% zniżki na wybraną broń, a każdy, kto zakupi modyfikację broni w tym tygodniu, otrzyma ofertę na 40% zniżki na wybrany rewolwer oraz 200 sztuk amunicji do rewolweru Express. Dodatkowo, wszystkie wymagania Rangi Broni i Pamphlet zostały zniesione w tym tygodniu.

– informuje Rockstar Games na swojej stronie