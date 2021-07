Masz mało miejsca na Switchu? Nowa aktualizacja może być dla Ciebie zbawieniem

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Wyszła nowa aktualizacja do Nintendo Switch o numerze 12.1.0, która poprawiła stabilność systemu i wprowadziła ważną funkcjonalność przy pobieraniu gier. Szczególnie przyda się, jeżeli macie mało pamięci na urządzeniu lub karcie SD.

Aktualizacja Nintendo Switch 12.1.0 nie należy do największych. Mimo to nowa funkcjonalność dotycząca pobierania będzie po prostu zbawieniem dla osób, które cierpią na brak miejsca na swojej konsoli. Poniżej możecie zobaczyć pełną listę zmian, o której dowiedzieliśmy się z Nintendo Everything.

Jeśli podczas pobierania danych aktualizacji gry nie pozostało wystarczająco dużo miejsca w pamięci systemowej (pamięci wewnętrznej) lub na karcie microSD, można teraz usunąć starze aktualizacje tego oprogramowania, co umożliwi pobranie nowych danych.

Po usunięciu starych danych nie będzie można grać, dopóki nie zakończy się pobieranie nowych danych.

Wprowadzono też ogólne poprawki stabilności systemu, aby poprawić wrażenia użytkowników.

Dodano nową aktualizację dla Joy-Conów.

Cóż, zmiana w systemie pobierania jest na pewno ogromnym plusem, ale raczej znajdą się też tacy, co zamiast tego woleliby np. dodanie przeglądarki internetowej lub wsparcia dla Netflixa. Na ten moment jednak Nintendo w tym temacie milczy. Fani też od wielu miesięcy domagają się dodania kolejnych generacji gier do abonamentu Nintendo Switch Online. Nie zdziwię się, jeżeli przynajmniej to byśmy dostali w najbliższym czasie.

Miejmy nadzieję, że omawiany w artykule update nie przyniósł ze sobą krytycznych błędów. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno pisaliśmy o problemach z eshopem, które na szczęście zostały już usunięte. Na ten moment jednak nie znaleźliśmy w sieci, by ktokolwiek zgłaszał jakieś niedogodności w związku z updatem 12.1.0.