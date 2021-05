Growe podsumowanie dnia. „Polska” afera w CS:GO, znowu ta mapa z GTA 6 i obstawianie meczy na PS5

Rozpoczęliśmy tydzień z masą informacji na temat nadchodzących nowości dla posiadaczy konsol PlayStation. Na szczęście nie był to jedyny temat. Od GTA, przez Call of Duty, po Wiedźmina i wiele innych. Nie przedłużając, oto kolejne growe podsumowanie dnia!

Bez wątpienia w ostatnim czasie warto mieć PS4 lub PS5. Jak się okazuje, na konsole niebieskich ma zmierzać sporo gier third-party. Na szczęście i gracze pecetowi mają powód do uśmiechu. Już niebawem wiele tytułów ekskluzywnych dla sprzętu Sony powinno trafić na Steam. Z pewnością to dobry powód, by zakupić nowy kontroler SCUF, który niedługo będziemy mogli zakupić.

Dzisiaj dowiedzieliśmy się także o niezwykłym wyzwaniu, które wymyślili sobie gracze GTA Online – wyłowieniu łodzi podwodnej spod powierzchni morza. Pozostając w tematyce Grand Theft Auto, warto wspomnieć o porównaniu „przecieku” mapy z GTA VI z tą znaną z piątej odsłony. Dzień zaowocował także wieloma newsami o innych produkcjach, więc prześledźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.