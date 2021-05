Głos Nathana Drake’a pochwalił grę Toma Hollanda. Nie powinniśmy się martwić o film Uncharted

Nolan North, czyli osoba odpowiedzialna za głos Nathana Drake’a w grach z serii Uncharted, pochwalił pracę Toma Hollanda. Aktor znany z roli Spider-Mana wcieli się w filmowej adaptacji serii w głównego bohatera.

Swego czasu filmy na podstawie gier miały złą passę. Wielu zgodzi się ze mną, że Piksele lub Ready Player One nie przypadły większości do gustu. Na szczęście w ostatnim czasie tak zwane „gradaptacje” mają szansę na wielki powrót do stanu z czasów swojej świetności. Na przestrzeni ostatnich miesięcy mieliśmy do czynienia z dobrze przyjętymi filmami na podstawie gier. Detektyw Pikachu, Sonic i ostatnie Mortal Kombat tylko i wyłącznie to potwierdzają. Na horyzoncie widać już Uncharted i jak się okazuje, mamy nowe wieści w temacie tej produkcji.

W ostatnim odcinku Good Game Nice Try możemy usłyszeć Nolana Northa, który został zaproszony niedawno na plan filmowy adaptacji gry. Podczas słuchania nagrania, dowiemy się o opinii aktora głosowego o grze Toma Hollanda jako Nathan Drake. Przypomnijmy, że Holland nie był zadowolony ze swojej pracy na planie filmowym. Na szczęście zupełnie innego zdania jest sam Nolan.

Wspaniałą rzeczą w tym wszystkim jest to, że Tom jest super, super miłym dzieciakiem. Jest entuzjastyczny, wysportowany, jest niesamowitym tancerzem i wykonał wiele akrobacji. Jego inteligencja fizyczna jest poza wszelką skalą. – powiedział Nolan North, aktor głosowy odpowiedzialny za głos Nathana Drake’a w serii Uncharted

Bez wątpienia osoby oczekujące na omawiany w artykule film mogą teraz spać spokojniej. Wielu fanów z całego świata na pewno martwi się o to, jak będzie wyglądać produkcja, ponieważ już niejednokrotnie mieliśmy ku temu powody. Wcześniej premiera została został przesunięty na 2022 roku, a niedawna wypowiedź Hollanda na pewno nie polepszyła całej sytuacji. Miejmy nadzieję, że mimo to uświadczymy naprawdę świetnego kawałka kinematografii.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.