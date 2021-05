Days Gone na PC już do pobrania. Jest dokładna godzina premiery

Jeśli złożyliście zamówienie przedpremierowe na Days Gone na PC, możecie już pobrać grę. Bend Studio ujawniło, kiedy będziemy mogli odpalić tytuł.

Produkcja Bend Studio już 13 maja zagości na naszych komputerach. Materiały z rozgrywki robią pozytywne wrażenie i wkrótce przekonamy się, czy PeCetowy port spełni oczekiwania graczy.

Tytuł waży dość sporo, bo aż 70 GB, więc u niektórych osób pobieranie może zająć sporo czasu. Na szczęście twórcy to przewidzieli. Jeśli zamówiliście grę na Steam, możecie już rozpocząć jej pobieranie, aby móc zacząć rozgrywkę od razu po premierze bez obaw o przedłużającą się instalację. Oczywiście jeśli wzięliście sobie wolne na wtorkowy poranek.

Bend Studio ogłosiło, kiedy będziemy mogli uruchomić Days Gone na PC. Grę odpalimy 18 maja o 6:00 rano czasu polskiego. Jeśli czeka Was pracowity dzień, będziecie mieli dobrą okazję do wyluzowania się w trakcie zwiedzania postapokaliptycznych pustkowi. Poranna premiera nie należy do najwygodniejszych, ale nadal ważne, że tytuł ukazał się w terminie.

Teraz pozostaje trzymać kciuki, że Bend zadbało o dobrą optymalizację. Jeśli graliście w Horizon Zero Dawn na PC w dniu premiery, zapewne pamiętacie, że produkcja Guerilla debiutowała ze sporymi problemami. Miejmy nadzieję, że Days Gone ukaże się w zadowalającym stanie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.