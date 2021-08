DoGRYwka – dziecko żartowniś z TLoU2, „NieSkyrim” zakazany i gracz krzyczący w TV o GTA VI

Poniedziałkowa DoGRYwka już jest, a w niej między innymi o graczu, który domaga się GTA VI. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wykrzyczał o tym światu w niemieckim programie telewizyjnym.

W świecie modów do gier nie jest rzadkością, że często jakieś fanowskie rozszerzenie zostaje usunięte niekoniecznie przez samego autora. Dziś opublikowaliśmy artykuł o dość specyficznym przypadku takiego dodatku do Skyrima, który w swoim założeniu ma blokować dostęp do uruchomienia produkcji.

Kontynuując nasz ciekawostkowy cykl, podzieliliśmy się z Wami świetnym detalem z The Last of Us Part II. Wielu z Was mógł Wam umknąć, a jest to naprawdę świetny smaczek. To tylko kilka najciekawszych artykułów, a poniżej znajdziecie ich całą resztę.