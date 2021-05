Gracze GTA Online wyciągnęli łódź podwodną z morza za pomocą helikoptera i czołgu [WIDEO]

Użytkownicy serwisu Reddit postawili sobie w GTA Online za zadanie wyłowienie łodzi podwodnej spod wody bez stworzenia katastrofy lotniczej. Jak nie udało się tego nikomu wykonać do końca, choć i tak osiągnięto w tej sprawie spore postępy.

Bez wątpienia społeczność GTA Online potrafi zaskoczyć każdego z nas. Choć gra ma na swoim karku już prawie 7 lat, cały czas jest o niej głośno. Myślę, że nawet bez nowej zawartości serwery nie pozostałyby puste, ponieważ gracze cały czas pokazują, że wiedzą, jak wykorzystać potencjał płynący z produkcji.

Na Reddicie możemy w ostatnim czasie przeczytać o nietypowym wyzwaniu, które polega na wyłowieniu ogromnej łodzi podwodnej bez wywołania żadnej eksplozji. Do zadania gracze korzystają z czołgu zawieszonego pod helikopterem. Dzięki takiemu połączeniu mamy możliwość złapania opancerzonym pojazdem za kawałek łodzi. Niestety, ze względu na gabaryty pojazdów jest to niezwykle trudne. Jak dotąd każdorazowo kończyło się to zawsze eksplozją, co dyskwalifikuje zaliczenie zadania.

We wspomnianym wyżej wątku użytkownicy z całego świata próbują wymyślić najbardziej optymalną strategię, która umożliwi osiągnięcie tego dziwnego celu. Przewija się szczególnie sugestia, by spróbować wykonać to zadanie w dwie osoby i złapać łódź podwodną za oba jej końce. Mimo to, nie znajdziemy w sieci jeszcze żadnego nagrania, które potwierdzałoby udany przelot. Miejmy nadzieję, że już za niedługo usłyszymy o śmiałku (lub śmiałkach), któremu uda się wykonanie tego challenge’u w GTA Online.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.