Ubisoft blokuje gameplaye z The Division Heartland. Ostatnia szansa, żeby zobaczyć

Do sieci wyciekł ponad dwudziestominutowy materiał z The Division Heartland. Ubisoft cały czas usuwa nagrania z internetu, dlatego o obejrzenie ich jest coraz trudniej.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o zapowiedzi The Division Heartland, o którym poinformował wydawca gier z serii Assassin’s Creed. Co ciekawe, deweloperzy praktycznie nie chwalili się, czym jest produkcja, a pozwolili graczom zapisać się do zamkniętej fazy Beta. Jak widać po tytule newsa, nie każdy, kto otrzymał dostęp do testowania gry, wziął sobie do serca regulamin dotyczący zakazu publikowania materiałów z tytułu.

Jeden z betatesterów podzielił się w serwisie YouTube swoim nagraniem rozgrywki. Choć nie jest najlepszej jakości, to i tak sporo z niego możemy się dowiedzieć. Niestety, Ubisoft nie chciał jeszcze przekazać do wiadomości publicznej ujęć z samej gry, dlatego nagrania z niej są cały czas blokowane. Jeżeli chcecie je obejrzeć, pospieszcie się, póki są jeszcze dostępne.

Jak widać, w Heartland nie zabraknie kooperacji między graczami, ale także spotkamy się z walkami 15-osobowych drużyn. Z innych ważnych informacji tym razem przeniesiemy się do miasta Silver Creet, które znajdować się będzie w Ameryce. Niestety, choć powyższe wideo pokazuje naprawdę sporo, to ciężko dowiedzieć się z niego czegoś więcej na temat fabuły.

W związku z blokowaniem nagrań przez francuskiego wydawcę, śmiało można stwierdzić, że jest to spory cios jego stronę. Nie zdziwiłbym się, gdyby Ubisoft planowało pierwszy raz zaprezentować grę na nadchodzącym E3. Bez wątpienia byłoby to dobre miejsce na pokazanie pierwszego gameplayu z produkcji.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.