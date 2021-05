Next-genowe kontrolery SCUF z premierą szybciej niż się tego spodziewaliśmy

Next-genowe kontrolery SCUF dla Xbox Series X|S i PS5 pojawią się na rynku latem tego roku.

Bez wątpienia dobór odpowiedniego kontrolera do konsoli i własnych potrzeb może być bardzo ważny, by odczuwać komfort z grania. Nie zawsze standardowy gamepad dodawany w zestawie będzie spełniał wszystkie nasze wymagania. Czasem zdarzy się, że nie będą nam odpowiadały materiały, z którego jest wykonany. Dodajmy do tego fakt, że każdy z nas ma inne dłonie, które niekoniecznie muszą pasować rozmiarem do wielkości urządzenia. Będą też i tacy, co oczekują od pada czegoś poza zwykłymi funkcjami.

Na szczęście z pomocą dla takich osób przychodzą firmy trzecie, które oferują swoje zamienniki. Jeszcze niedawno pisaliśmy o pierwszych informacjach na temat kontrolerów SCUF przeznaczonych dla PS5. Jak się okazuje, rzeczywiście ich premiera odbędzie się bardzo szybko. Już latem tego roku trafią one do sprzedaży. Jak się okazuje, w tym samym czasie otrzymamy także wariant stworzony z myślą o Xbox Series X|S.

Z pewnością ucieszy to wielu graczy. Sam jestem fanem testowania innych padów niż tych dodawanych do konsol. Wielokrotnie taki zamiennik okazał się dla mnie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od tego standardowego. Kontrolery SCUF wielokrotnie znajdywały uznanie u graczy, dlatego na pewno wielu naszych czytelników ucieszy letnia premiera sprzętu.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.