PlayStation wkracza na Steam. Strona wydawcy skrywa masę gier na PC

PlayStation Studios otrzymało własną, rozbudowaną sekcję na Steam. Strona Sony zawiera aż 41 pozycji, z czego prawie połowa to ukryte gry.

Wraz z zapowiedzią Days Gone na PC, Sony zapewniło, że zamierza wydać więcej swoich gier na komputerach osobistych. Od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnej większej zapowiedzi, ale to właściwie pewne, że kolejne produkcje są już w drodze do PeCetowców.

Na Steam pojawiła się nawet strona dedykowana PlayStation Studios. Widzimy na niej właśnie między innymi Days Gone, Horizon Zero Dawn, Helldivers i Predator: Hunting Grounds. Łącznie z DLC, licznik obecnych treści wskazuje na 24 pozycje, które znajdziemy aktualnie w sklepie.

Co ciekawe, nie są to najwyraźniej wszystkie produkcje, które w pewnej formie wrzucono już na Steam. Jeśli zerkniemy na sekcję informacji o wydawcy, zauważymy, że w rzeczywistości Sony przygotowało 41 gier. Nie ulegajmy jednak przedwczesnej ekscytacji.

Steam ma to do siebie, że lubi uwzględniać pomniejsze DLC i dodatki jako pełne produkcje. Nie zdziwiłbym się, gdyby ponad połowa z tych 41 „gier” była dodatkami. Niemniej to właściwie pewne, że Sony wkrótce zapowie kolejne porty na PC.

Niewykluczone, że konkretne produkcje kroczące w stronę komputerów osobistych poznamy na pokazie PlayStation, który może (ale nie musi) odbyć się już w w czerwcu. Dokładne terminy poznamy jednak dopiero za jakiś czas.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.