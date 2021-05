Nowości na PS4 i PS5. Jedna za darmo przez 10 dni od premiery

Na PS4 i PS5 zmierzają nowe gry. Konsole PlayStation zyskają kilka nowości, z czego jedna z z nich będzie dostępna za darmo przez ograniczony czas.

Poprzedni tydzień był bardzo bogaty w nowe gry na PS4 i PS5. Gracze otrzymali wówczas parę tytułów na wiele godzin, z czego większość to spore hity. Tym razem obejdzie się bez wielkich superprodukcji, ale i tak będzie ciekawie.

18 maja gracze będą mogli zapoznać się z Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice. Starszym graczom chyba nie musimy przypominać, kim jest legendarny Larry. Laffer Najnowsza odsłona serii erotycznych przygodówek ukaże się na konsolach i, jak to zwykle bywa, zaleje nas typowym dla Larry’ego humorem.

Na kolejne premiery poczekamy aż dwa dni. 20 maja będzie nam dane zagrać w dwa ciekawe indyki. Jeśli lubicie mniejsze tytuły, warto się nimi zainteresować.

Pierwszy, Just Die Already, to humorystyczny tytuł, w którym musimy jak najdłużej przeżyć wcielając się w rolę staruszka. Co więcej śmierci emeryta chce dosłownie całe jego otoczenie. Dodatkowo grę można sprawdzić w trybie sieciowym.

Drugim indykiem jest The Amazing American Circus. Graczom przyjdzie w nim zarządzać wyjątkowo dziwacznym cyrkiem i raczyć gości efektownymi występami. Dodatkowo wszystko to okraszono elementami strategii, gry turowej i… karcianki. Nietypowe połączenie, ale może się podobać.

Ostatnią premierą na PS4 i PS5 tego tygodnia jest Knockout City. Poczynając od 21 maja, przez 10 dni każdy chętny gracz będzie mógł spróbować swoich sił w tym tytule zupełnie za darmo. Wydana pod patronatem EA produkcja to sieciowy akcyjniak, w którym gracze mają za zadanie pokonać przeciwników w dziwacznej odmianie zbijaka. Niestety, nie wiadomo czy do sprawdzenia gry będzie wymagany abonament PS Plus.

Po paru dużych debiutach, gracze mogą wreszcie trochę odsapnąć. Niemniej warto powoli zbierać siły na kolejne premiery. O nudzie nie będzie mowy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.