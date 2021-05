Mapa z „przecieku” GTA VI porównana z GTA V. Gracze badają lokacje

Fan serii GTA porównał niepotwierdzoną mapę GTA 6 z Los Santos. Wielu graczy może się zawieźć, ponieważ okazuje się, że jest ona mniejsza od tej z piątej części.

Od wielu miesięcy robi się w internecie głośno o przeciekach na temat GTA 6. Choć Rockstar Games oficjalnie jeszcze niczego nie potwierdziło, już naprawdę długo przewija się temat mapy Vice City, która miałaby powrócić w kolejnej odsłonie cyklu. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że już dawno wyciekła niepotwierdzona grafika mapy z kolejnego Grand Theft Auto, która przedstawia właśnie wspomniane miasto. Gracze ponownie pod lupę wzięli ten obraz i porównali go do Los Santos.

Za zestawienie wysp możemy podziękować użytkownikowi Blue_Grapefruit. Niestety, według niego ta z kontynuacji serii będzie nieco mniejsza od swojej poprzedniczki. Wskazuje na to bezpośrednie porównanie kluczowych punktów, które możecie zobaczyć po prawej. Jest jednak spora szansa, że powyższa mapa z Vice City jest fake’iem, dlatego powinniśmy podchodzić do tego tematu z dystansem.

Jeżeli jednak grafika jest prawdziwa, to niektórzy będą mieli powody do obaw. Bardzo możliwe, że Rockstar Games zmieści większą ilość zawartości na mniejszym terenie, bo przecież i tak „piątka” obfitowała w interakcje. Szczerze mówiąc, wątpię w scenariusz, gdzie gracze otrzymaliby mniej treści względem poprzedniej odsłony. Obszar samej wyspy to przecież nie wszystko. Liczą się też takie lokacje jak budynki, do których będziemy mogli wejść, a także wielkość samego miasta. Prawdopodobnie Vice City na przestrzeni lat zdążyło znacznie się rozrosnąć, dlatego nie powinniśmy mieć, czym się martwić.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.