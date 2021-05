Rewelacyjny Hades trafi na PS4 i PS5

Genialny roguelike pojawi się na platformach firmy Sony. Właściciele PS4 i PS5 wreszcie przekonają się co do zaoferowania ma Hades.

Ocena Koreańskiego Komitetu do spraw Klasyfikacji i Administracji Gier wskazuje, że studio Supergiant Games planuje przenieść grę Hades na system VIII i IX generacji (PS4 i PS5). Tytuł ma być dedykowany wszystkim osobom powyżej 15 roku życia. Póki co nic nie wiadomo o dacie premiery. Czy właściciele konsol od japońskiego potentata maja się z czego cieszyć? Zdecydowanie tak!

Posiadacze PS4 i PS5 doświadczą żaru piekła w grze Hades

Wśród zwycięzców nagród BAFTA 2021, to właśnie Hades zgarnął główne wyróżnienie, zyskując tytuł najlepszej gry (więcej tutaj). Pierwotnie tytuł trafił na komputery PC i Switcha, a w dalszej kolejności na konsole Microsoftu. Teraz nadeszła kolej na to, by fani Sony odkryli magię dungeon-crawlera.

Co o swoich wrażeniach z produkcją mówią sami gracze? Przyjrzyjmy się opiniom użytkownikom Steam (rzuć okiem). Przeważająca część głosów (99%) to pozytywne noty, co sytuuje RPG akcji wśród najlepiej ocenianych tytułów na platformie Valve. Wiele osób deklaruje, iż to jeden z najlepszych tytułów z jakim mieli kontakt od dłuższego czasu. Nawet osoby, które nie są miłośnikami gatunku rougelike nie pozostały obojętne na czar gry Hades. Internauci doceniają przemyślany i rozbudowany system walki, śliczną oprawę wizualną, charyzmatycznych bohaterów i ciekawą fabułę. Niektórzy są nawet zdania, że indyk zjada na śniadania gry reprezentujące ligę AAA.

My również na łamach naszego portalu doceniliśmy historię Zagreusa, wklejając tytułowi mocną notę 4,5/5. Wspominaliśmy w teście, że nawet wysoki poziom trudności nie powinien zniechęć do gry niedzielnych graczy (cała recenzję znajdziesz tutaj) :

Wysoki poziom trudności nie stanowi problemu, w końcu każdy zgon przybliża nas w kierunku realizacji wyznaczonego zadania. Niemniej jeżeli lubicie w grach wspomagacze, to do Waszej dyspozycji oddano tryb god mode. Skorzystanie z niego sprawia, że wraz z każdym zejściem zwiększa się wskaźnik odporności na ciosy. Dzięki temu nawet osoby, które nie lubią gier zręcznościowych w końcu dobrną do finału. Mamy więc do czynienia z pozycją dla nieomal każdego.

Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zadaniem Hades zasługuje na najwyższe noty. Jeżeli natomiast dotychczas nie mieliście przekonać się na własnej skórze czy gra roznieci ogień w Waszym sercach, to konwersja gry na platformy Sony jest doskonałą okazję, by nadrobić zaległości.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.