DoGRYwka – złol z Far Cry 6 obraża Vaasa, mapy z Call of Duty z LEGO i nowa operacja w CS: GO

Od dziś dostępna jest w CS: GO operacja Riptide, która wprowadziła do gry masę nowych misji, skinów i map. Logujcie się do gry, by mieć szansę na otrzymanie specjalnej skrzynki.

Ubisoft Polska opublikowało w sieci szereg różnych nagrań, w których wystąpił aktor wcielający się w Far Cry 6 w Antóna Castillo. Na jednym z tych wideo można usłyszeć, jak bohater obraża Vaasa – ulubieńca wielu graczy z trzeciej odsłony cyklu.

Pozostając w temacie strzelanek, na PlanetaGracza.pl pojawił się dziś też artykuł o niezwykłych kreacjach z klocków LEGO. Grupka entuzjastów postanowiła odtworzyć 8 kultowych map przy pomocy z duńskich bloczków. Poniżej znajdziecie resztę najciekawszych newsów ze świata gamingu.