Minecraft Bedrock Edition otrzymało aktualizację. Usunięto z gry 150 błędów!

Już jest! Aktualizacja Minecraft Bedrock Edition w wersji 1.17.30 jest już możliwa do pobrania na PC, konsolach i urządzeniach mobilnych. W tym artykule znajdziecie pełną listę zmian.

Minecraft Bedrock Edition aktualizacja 1.17.30 – lista zmian:

Respawn Blocks Explode Game Rule

Dodano zasadę gry „Respawn Blocks Explode”, która może być użyta do zapobiegania eksplozji kotwic i łóżek.



Structure Block: Corner Mode:

Tryb narożny jest używany z Detect button w Save Mode, aby określić obszar do zapisania. Będzie on wykrywał tylko bloki narożne o tej samej nazwie co zapisywana struktura.

Eksperymentalne funkcje:

Więcej eksperymentalnych funkcji z Caves & Cliffs: Part II są dostępne w tej aktualizacji i mogą być włączone na ekranie tworzenia świata!

Proszę pamiętać, że te funkcje są w toku, wciąż w fazie rozwoju i mogą ulec zmianie. Jeśli je aktywujesz, Twój świat może się zawiesić, zepsuć lub nie działać w przyszłych aktualizacjach. Eksperymentalne funkcje nie mogą być wyłączone po stworzeniu świata.

Pojawianie się potworów:

Potwory pojawiają się teraz tylko w całkowitej ciemności. Ta zmiana została wprowadzona, aby zrównoważyć zdolność gracza do oświetlania nowych, większych jaskiń i uczynić je bezpiecznymi przed potworami. Uwaga: ta zmiana ma wpływ tylko na światło bloków, a nie na światło nieba.

Multi Noise World Generation:

Nowy i ulepszony algorytm generowania terenu i biomów, który tworzy bardziej naturalne przejścia między terenami i biomami.

Ulepszona dekoracja powierzchni, która wykrywa różnicę między blokami generowanymi pod wodą i pod ziemią.

Wprowadzono duże żyły rud do generowania świata, dodając więcej strategii do wydobycia.

Wprowadza makaronowe jaskinie do generowania świata, tworząc małe ścieżki pomiędzy większymi jaskiniami.

Wprowadza możliwość pojawiania się suchych wejść do jaskiń, które ułatwiają dostęp do nowych jaskiń z zastosowaniem Multi Noise.

Wprowadzono nowy algorytm, który znajduje odpowiednie pozycje spawnu bliżej miejsca pojawienia się w grze.

Dodano logikę zapisywania i wczytywania SubChunks według bezwzględnego indeksu Y, aby wspierać zakresy wysokości wymiarów zależne od danych.

Zmiany:

Zaktualizowano przycisk Osiągnięć i przeniesiono go z ekranu Profilu do Menu Głównego i ekranów Pauzy.

Jak widać, trochę tego jest. Oprócz wyżej wymienionych zmian, z gry usunięto także 150 bugów, na które napotkali w przeszłości gracze. Ich kompletną listę znajdziecie w tym miejscu.

Każdy już może testować nowości, które mają nadejść w wersji 1.18 – długo wyczekiwanej wersji, która nie do poznania zmieni system generowania się terenu w grze. Na razie jest ich tylko mała część, a z tygodnia na tydzień twórcy w swoich social mediach ujawniają coraz więcej. Wspomniany patch pojawi się już za niedługo, ponieważ można się go spodziewać w grudniu tego roku. Społeczność Minecrafta po prostu nie może się go już doczekać i sam się temu nie dziwię. Dawno nie było tak wielkiej rewolucji w tym klockowym świecie.