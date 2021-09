Według Castillo z Far Cry 6 Vaas „wygląda, jakby urwał się z nieudanego boysbandu”

Ubisoft Polska opublikowało w sieci nagranie, w którym aktor wcielający się w Antóna Castillo odpowiada na pytania fanów wyczekujących premiery Far Cry 6. Obalił jedną, ważną teorię odnośnie fabuły gry.

Wydawca nowej gry z tego FPS-owego cyklu nie zwalnia tempa. Jeszcze niedawno pisałem o innym materiale z Giancarlo Esposito, a tym razem mężczyzna rozwiał wiele wątpliwości. Posłuchajcie, co takiego ma Wam do powiedzenia.

Nagranie zaczęło się od pogardzenia Vaasem, czyli antagonistą z ukochanego przez wielu Far Cry 3. Widać, że Castillo ma spore miewanie o sobie, a być może tym zachowaniem chciał wywołać u oglądających jeszcze większą odrazę do niego. W końcu to dyktator, o którym raczej nie powinno się mieć dobrego zdania.

Wartym uwagi jest fakt, że Giancarlo rozwiał wątpliwości odnośnie jednej absurdalnej teorii dotyczącej fabuły gry. W sieci spekulowało się, że Dani może być biologiczną matką Diego – syna złola z Far Cry 6, który pojawia się m. in. na okładce gry. Esposito potwierdził, że taka sytuacja nie ma miejsca i zresztą nie dziwię się temu. To od graczy zależy, czy wcielą się w męską, czy żeńską wersję Diego. W przypadku wyboru tej pierwszej taki obrót spraw nie byłby możliwy. Oprócz tego sam czarny charakter zdradził, że główny bohater jest na to po prostu za młody.