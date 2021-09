Antón Castillo z Far Cry 6 bawi się ogniem na nagraniu. Broń partyzantów to śmiercionośna prowizorka

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Antón Castillo to niezwykle niebezpieczna osobistość w świecie przedstawionym w Far Cry 6. Niebezpieczna jest też zabawa z ogniem, a na wideo, które zaraz zobaczycie, znajdziecie właśnie wspomnianego złola z ogromnym miotaczem płomieni.

A dokładnie z działającą kopią broni z „szóstki”, w którą uzbroicie się już 7 października, jeśli zakupiliście pre-order gry lub kupicie ją na premierę. Warto wspomnieć, że jej replikę znajdziecie w edycji kolekcjonerskiej, którą możecie zobaczyć m. in. na końcu poniższego nagrania. Rzućcie okiem i posłuchajcie, co takiego tym razem Giancarlo ma Wam do powiedzenia.

Partyzanci w najnowszej grze Ubisoftu muszą posługiwać się niekonwencjonalną bronią z wielu różnych względów. Na pewno do takiej będą mieli zdecydowanie łatwiejszy dostęp. Jak widać, nawet miotacz płomieni można skonstruować z tak abstrakcyjnych elementów, jak pistolet od dystrybutora paliwa. Więcej na temat broni w Far Cry 6 możecie przeczytać w tym artykule.

Dziś na PlanetaGracza.pl mogliście odnaleźć jeszcze jeden tekst, w którym przedstawiłem Wam nagranie ze wymienionym złolem w roli głównej. Odpowiedział on na pytania fanów, w tym rozwiał wątpliwości odnośnie pewnej teorii dotyczącej fabuły gry. Nie obyło się także bez obrażenia ulubieńca graczy – Vaasa z trzeciego Far Cry’a. Ów wideo znajdziecie tutaj.