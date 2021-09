Aktualizacja PS4 rzekomo pozbyła się największego błędu konsoli

Aktualizacja PS4 9.00 mogła wyeliminować największy błąd, który zagrażał posiadaczom konsoli. Mowa o problemie z baterią CMOS.

Pisaliśmy o nim jeszcze w marcu bieżącego roku i szczegóły problemu znajdziecie w tym artykule. W skrócie można powiedzieć, że jeśli bateryjka CMOS w naszym PS4 padnie, a Sony odetnie dostęp do PlayStation Network na rzeczonych konsolach, całkowicie utracimy dostęp do naszych gier oraz DLC.

Możliwe, że Aktualizacja PS4 o numerze 9.00 pozbyła się tego problemu. Donosi tak profil Destruction Gamers.

Więęęęęęęc wygląda na to, że aktualizacja firmware’u PS4 9.0 naprawiła problem CBOMB… Przetestowałem ją na moim PS4 z padniętą baterią i gry już się nie zawieszają przy uruchamianiu, a nawet mogę zdobywać trofea, chociaż daty zdobycia trofeów będą niewidoczne.

Trafiłem też na kilka innych osób, które same to przetestowały i które mówiły, że gry cyfrowe też działają! Nie mam żadnych gier cyfrowych zainstalowanych na moim PS4, więc nie testowałem tego osobiście, ale to również bardzo dobra wiadomość, jeśli to prawda.

– informuje Destruction Games na Twitterze