Nowa superprodukcja Xbox to coś dla fanów Johna Wicka – twierdzi insider

Nowa, ogromna produkcja od Xbox i The Initiative rzekomo spodoba się fanom Johna Wicka. Perfect Dark może być wypełnione szybką i widowiskową akcją.

Shpeshal_Nick twierdzi, że gra faktycznie przypomina wspomniany wcześniej hit kinowy. Informator wspomina, że tytuł ma posiadać dość podobne systemy walki i poruszania się. Bohater filmów często zachowuje się jak nadczłowiek, skacze jak sarenka i strzela jak robot. Fani bezkompromisowej akcji chyba powinni rozglądać się za premierą Perfect Dark.

Co ciekawe, Shpeshal_Nick twierdzi również, że nadal będzie to stare, dobre Perfect Dark. Deweloperzy rzekomo sięgają do korzeni serii i zaoferują graczom znajome elementy rozgrywki. Nie musimy się więc chyba martwić o to, że będzie to coś zupełnie innego z tylko tytułem nawiązującym do starszych odsłon serii. I bardzo dobrze.

Niestety, nie wiemy, kiedy Perfect Dark trafi do graczy. Raczej nie ma co liczyć na premierę w 2022 roku, bowiem Microsoft nie zaprezentował żadnych konkretnych materiałów z gry. Dodatkowo jest to podobno ogromny projekt, więc deweloperzy mogą potrzebować więcej czasu na jego ukończenie. Musimy zaczekać na więcej szczegółów.