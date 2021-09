Nintendo Direct jeszcze w tym tygodniu. Co zobaczymy podczas pokazu Big N?

Nintendo Direct odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Japoński gigant zaprezentuje podczas transmisji live nowości, które pojawią się na Switchu w ciągu nadchodzących miesięcy.

Livestream odbędzie się na platformie YouTube już jutro o północy (w nocy z 23 na 24 września). Pokaz potrwa niewiarygodnie długo jak na Nintendo Direct, ponieważ aż 40 minut. W związku z tym Big N kontynuuje tak długie prezentacje – czerwcowa edycja również mniej więcej właśnie tyle trwała.

Czego możemy się spodziewać po Nintendo? Cóż… To jest bardzo dobre pytanie! Gracze bez wątpienia oczekują nowych informacji na odnośnie Baonetty 3 czy Metroida 4. Sequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild też budzi w mediach niemałe zainteresowanie. Niestety, nie są to tytuły, które miałyby wyjść tej zimy – a to takich gier mamy się spodziewać podczas Directa.

Być może pojawią się nowe informacje na temat nadchodzących gier Pokemon. Tak się składa, że 19 listopada premierę ma mieć Brilliant Diamond/Shining Pearl. Choć tradycją jest, że ta marka dostaje osobne pokazy, zdarzało się w przeszłości, że „gościnnie” gry z tej serii pojawiły się również na pozostałych transmisjach Nintendo.

A Wy jakie macie oczekiwania wobec livestreamu? Czekam na Wasze propozycje w komentarzach.