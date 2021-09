Tylko 5 tysięcy za zegarek z Far Cry 6. Noście ten sam czasomierz, co protagonista

Do sprzedaży trafił limitowany zegarek firmy Hamilton wzorowany na czasomierzu głównego bohatera z gry Far Cry 6.

Premiera Far Cry 6 zbliża się wielkimi krokami. Niedawno pisaliśmy o konsoli XSX stylizowanej na FC6, a tym razem zaskoczono nas kolejnym przedmiotem utrzymanym w klimacie gry. Chodzi o zegarek Khaki Field Titanum marki Hamilton w limitowanej edycji. Czasomierz kosztuje 1000 funtów, czyli około 5 387,86 zł. Nie jest to byle jaki zegarek, a dokładnie taki sam, jaki nosi główny protagonista. + 10 do immersji podczas grania z tym modelem na ręce.

Wspomniany czasomierz ma wykonaną obudowę z tytanu, a średnica koperty to 42 mm. Zegarek wyróżnia stylizowana cyfra '6′, ale także czerwony sekundnik, który oczywiście nawiązuje do kolorystyki gry, ale także bojowników z wyspy Yara. Nieprzypadkowa jest również liczba dostępnych sztuk zegarka: 1983. Data odwołuje się do fikcyjnych wydarzeń z produkcji, kiedy były szpieg Juan uratował życie prezydentowi Yary Santosowi Espinosa. Ten w podzięce ofiarował mu właśnie taki czasomierz. Do zestawu dorzucono dodatkowy skórzany pasek, etui, a także narzędzie do zmiany paska.

Przypominamy, że Far Cry 6 pojawi się na rynku 7 października bieżącego roku. Tytuł ogramy na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Jestem ciekaw, ile osób zdecyduje się na taki naprawdę ekskluzywny zegareczek.