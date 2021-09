Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zbliżamy się do terminu ujawnienia oferty PS Plus październik 2021. Oto kilka produkcji, które bardzo chciałbym w niej zgarnąć.

W październiku debiutuje odświeżony Alan Wake od Remedy. Gra raczej nie trafi do Plusa, ale pomarzyć zawsze można. Nie po drodze mi było z Alanem w jego poprzednich wcieleniach i jeśli już trafiłby do oferty PS Plus, chętnie bym się z nim zapoznał. Szczególnie w wersji na PS5 ze wsparciem DualSense.

Innym tytułem, który chętnie zgarnąłbym w Plusie jest zestaw remasterów Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Przewija się on w plotkach od paru tygodni i niektórzy spekulują, że odświeżenia trafią do Plusa na październik. Średnio w to wierzę, choć bardzo chętnie nadrobiłbym dwie produkcje od Tonego w ramach abonamentu Sony.

Na dopełnienie takiej oferty przydałby się jakiś mniejszy tytuł. Tutaj chętnie zobaczyłbym na przykład House Flipper, Risk of Rain 2, Forager, Mortal Shell lub Narita Boy. Dowolna z wymienionych produkcji bardzo by mnie ucieszyła.

Ujawnienie oferty będzie miało miejsce za tydzień, 29 września. Wtedy to poznamy pełen zestaw produkcji, które trafią do graczy w ramach PS Plus na wrzesień 2021. Jeśli chcecie poczytać o typach graczy, znajdziecie je w tym miejscu.