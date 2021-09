Tarcza wraca do gry! W CS: GO pojawiła się nowa operacja Riptide

Do Counter Strike: Global Offensive dodano operację Riptide. Oprócz nowych skórek i misji, w grze pojawiła się także tarcza.

Ucieszą się wszyscy graczy Counter Strike: Global Offensive, gdyż do gry trafia nowa operacja o nazwie Riptide. Dzięki niej otrzymujemy nowe misje, tryby, a także mapy, m.in. Insertion II i Basalt. Twórcy zapewniają, że przerobili rodzaje misji, dzięki czemu gracze otrzymają urozmaicone doświadczenie. Jedno jest pewne: będzie co robić! Operacja potrwa do 20 lutego przyszłego roku, a jej koszt to 58,99 zł.

Gracze, którzy zdecydują się na zakup operacji, będą otrzymywać cotygodniowo kartę misji z wieloma zadaniami do wykonania w trybie Turniejowym, Uproszczonym, Obrońcy i Strefy zagrożenia. Po ich ukończeniu dostaną gwiazdki. Te możemy z kolei wydawać na skórki postaci, broni, ale także naklejki oraz skrzynki. Ponadto wraz z postępem ulepsza się poziom odznaki Riptide: początkowo jest brązowa, następnie srebrna i na końcu złota.

Nowa operacja to nie tylko skórki i misje. Twórcy wprowadzają nowe tryby gry. Dla przykładu będzie można teraz włączyć krótsze mecze Turniejowe, które trwają maksymalnie 16 rund. Co więcej, dodano tryby Deatmatch Każdy na każdego oraz Deatmatch Drużynowy (która ekipa zbierze 100 punktów, ta wygrywa). Wspomnę jeszcze o prywatnej kolejce, która zapewnia stworzenia meczu Prime na serwerach Valve tylko dla znajomych.

Co ciekawe, na mapach z zakładnikami w trybie Uproszczonym zostaje dodane nowe wyposażenie, czyli tarcza. Ta blokuje strzały przeciwników, jednak wraz z używaniem, niszczeje się. Warto również wspomnieć o grantach, które można upuszczać (w większości trybów) tak jak inne bronie. Od teraz będzie można wymieniać nie tylko karabiny.

A to tylko namiastka nowości. Pełną listę wprowadzonych elementów możecie zobaczyć tutaj.