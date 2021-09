Pustynne walki na Bliskim Wschodzie. Insurgency: Sandstorm na nowym, wybuchowym zwiastunie

We wrześniu ukaże się Insurgency: Sandstorm na konsole. Teraz otrzymaliśmy nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę.

Do sieci trafił trailer Insurgency: Sandstorm w wersji na konsole. Ten jest klimatyczny i prezentuje pustynną atmosferę strzelanin na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że pierwotnie tytuł wydano w 2018 roku na komputery osobiste. Gracze na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X zagrają dopiero 29 września bieżącego roku. Next-genowe wersje gry pojawią się dopiero w przyszłym roku. Prawdopodobnie zapewnią one 60 FPS, a także rozdzielczość 4K.

Insurgency: Sandstorm to strategiczna drużynowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Tytuł skupia się na rozgrywce mulitplayer, w której komunikacji między członkami drużyny odgrywa bardzo ważną rolę. Kluczem do zwycięstwa jest przede wszystkim współpraca graczy, ale również podejście taktyczne do sytuacji na polu bitwy. Sandstrom rozbudowuje poprzednią odsłonę w niemal każdym aspekcie.

Do kupienia są trzy różne edycje: standardowa, deluxe oraz gold. Ta pierwsza zawiera wyłącznie podstawową wersję gry. Deluxe oferuje wszystkie dostępne kosmetyczne DLC (łącznie 16). Z kolei najdroższa edycja dodatkowo zapewnia przyszłe dodatki ze skórkami oraz 4 natychmiastowe nagrody. Już teraz możecie składać zamówienia w przedsprzedaży.

