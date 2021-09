FIFA 22 od dziś możliwa do sprawdzenia dla posiadaczy dwóch abonamentów. Oto jak dorwać się do triala

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Od dzisiaj abonenci usług EA Play oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą za darmo sprawdzić FIFA 22. Gracze mają do dyspozycji grę w formie triala przez limitowany czasowo okres.

Każdy z subskrybentów wymienionych abonamentów może sprawdzić nową FIFA-ę przez równo 10 godzin. To idealna okazja, aby jeszcze przed premierą sprawdzić, czy i tym razem kolejna odsłona tego piłkarskiego cyklu skradnie Wasze serca. Nie martwcie się o brak zachowania postępu po oficjalnym debiucie produkcji, ponieważ wszystko będzie przeniesione. No dobrze, w takim razie skąd wziąć trial?

Trial FIFA 22 dla abonentów – jak zapisać się do usługi?

Z powodu tego, że EA Play wchodzi w skład Xbox Game Pass Ultimate, instrukcja jest dokładnie taka sama w obu przypadkach. Poniżej znajdziecie wszystkie potrzebne kroki, aby otrzymać dostęp do usługi Elektroników. Odpowiednio należy:

przejść na stronę EA Play,

wybrać „Dołącz teraz” w prawym górnym rogu strony,

wybrać platformę, na której będziecie grać (można wybrać tylko jedną, dlatego zastanówcie się),

zdecydować się na metodę płatności (do wyboru miesięczna lub roczna).

Po chwili strona przeniesie Was do sklepu platformy w celu dokończenia płatności.

Jeśli posiadacie FIFA 21, również możecie dołączyć do EA Play z poziomu menu głównego gry. Odpowiedni prostokąt z taką informacją przekieruje Was do dokończenia płatności.