Symulator alchemika, w którym stworzysz eliksir dla… wiedźmina? Potion Craft już dostępne

Chętni gracze mogą już zaopatrzyć się w Potion Craft. To coś na kształt symulatora alchemika, który daje grającym sporo możliwości.

W grze wcielamy się w początkującego alchemika, który próbuje opanować swój fach do perfekcji i przy okazji zarobić trochę grosza. Twórcy oddają w nasze ręce ogrom przepisów, narzędzi i składników, które możemy dowolnie wykorzystać w procesie tworzenia nowych mikstur.

Nasz przybytek odwiedzą przeróżne postacie: od wieśniaków, przez rycerzy, aż po wiedźmi… lubujących się w eliksirach łowców potworów. Każdy klient ma inne wymagania i potrzebuje innych mikstur.

Potion Craft znajduje się obecnie we wczesnym dostępie na platformie Steam. Twórcy uważają, że gra się w to jak w gotowy produkt, ale nadal zamierzają rozwijać obecną w nim zawartość. W planach są nowe przepisy i składniki, system dynamicznej kolejki klientów i wiele, wiele więcej. Będzie co robić, a podobno już teraz też trudno narzekać na brak zawartości.

Gra ma rozwijać się przez czas nieokreślony. Jeśli jednak chcecie sprawdzić ją już teraz, jest dostępna na Steam. Do 28 września kupimy ją w niewielkiej promocji, za 48,59 złotych. Czy to dużo, czy mało, musicie ocenić sami.