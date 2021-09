Najwolniejszy dysk SSD vs. Rachet & Clank Rift Apart na PS5. Czy to musi źle działać?

Testerzy sprawdzili, jak będzie działać wymagający Rachet & Clank: Rift Apart na najwolniejszym dysku NVMe SSD w PS5.

Digital Foundry stworzyło ciekawy eksperyment z Rachet & Clank: Rift Apart i PS5. Dziennikarze zamontowali w PlayStation 5 najwolniejszy, a zarazem niespełniający wymagań dysk NVMe SSD (WD SN750 SE) do konsoli, a następnie spróbowali zagrać w wyżej wspomnianą grę. Wydaje się, że tytuł wymaga szybkiego dysku, aby płynnie działał w sekwencjach ze zmianą światów. Są to jedne z efektywniejszych, ale także wymagających dla sprzętu momentów w produkcji.

Wspomniany test udało się zrealizować dzięki nowej aktualizacji systemu, który wspiera dodatkowe dyski w PS5. Jak myślicie, czy udało się testerom zagrać płynnie w Racheta?

WD SN750 SE w wersji 250 GB ma odczyt danych jedynie 3200MB/s. Dla porównania do PS5 zaleca się dysk z przynajmniej odczytem 5500MB/s. Poza tym dysk nie zawiera wbudowanej pamięci podręcznej (zamiast tego korzysta z bufora pamięci hosta), a także radiatora (testerzy skorzystał z innego aluminiowego). Jak można przeczytać na blogu Sony, konsola nie obsługuje bufora pamięci hosta, co może przyczynić się do spadku wydajności. Autorzy do zestawienia wykorzystali podstawowy dysk PlayStation 5 oraz o wiele mocniejszy WD SN850 1TB.

Tabela z wymaganym czasem na loading screeny. Źródło: Digital Foundry

Czy słabszy dysk do PS5 podołał z Rachet & Clank: Rift Apart?

Ku zaskoczeniu, Rachet&Clank: Rift Apart na słabszym dysku działał równie dobrze co na pozostałych sprzętach. Oczywiście mają miejsce sekundowe przycinki podczas teleportacji przez portale. Nasilenie stutteringu zależy od częstotliwości przechodzenia między wymiarami. Poza tym tester nie zauważył znaczących różnic w działaniu gry. Ta nadal była płynna. Powyżej znajdziecie czas, jaki wymagają poszczególne dyski do wczytania różnych produkcji. Jak widać, również czasy są dość porównywalne. Jedynie wystąpił czasami problem z wczytaniem zapisu Cyberpunk 2077, jednak wyciągnięcie i ponowne włożenie WD SN750 SE do konsoli naprawiło kłopot.

Mimo wszystko zawsze znajdzie się produkcja, która zostanie ograniczona przez wolniejszy dysk. Dlatego warto wyposażyć się w magazyn pamięci, który spełnia wymagania sprzętowe. Jak już jesteśmy w temacie najnowszego R&C, to wspomnę, że niedawno pisaliśmy o deweloperze, który twierdzi, że sekwencje z portalami dałoby się odtworzyć na PS3.