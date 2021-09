Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to „Spider-Man” w Cyberpunk 2077 dzięki modyfikacji

Do gry Cyberpunk 2077 powstała modyfikacja, która pozwala poruszać się graczowi jak Spider-Man. Huśtajcie się między budynkami Night City.

Jeśli graliście w dowolną grę ze Spider-Manem w roli głównej, to na pewno znacie uczucie towarzyszące bujaniu się między budynkami, przy pomocy sieci. Dravic1 stworzył i uaktualnił modyfikację, która przeniesie podobną mechanikę do gry Cyberpunk 2077. Dzięki modowi wszyscy wejść na niedostępne budynki i zwiedzić dachy Night City. Tutaj możecie ściągnąć modyfikację.

Mechanika opiera się na wpatrywaniu w dany punkt, przez co możemy się zakotwiczyć. Zatem, jeśli odwrócimy wzrok od punktu, to puszczamy się wystrzelonej „sieci”. Mod pozwala się przyciągać do kierunku zakotwiczenia różnych obiektów na wzór np. Titanfall 2. Poza tym możemy się huśtać w powietrzu (jeśli oczywiście jesteśmy zakotwiczeni), a spadając, złapać się za inny obiekt. Co ciekawe, sama „sieć” nie ma tekstury, a bohater nie wykonuje żadnej dodatkowej animacji.

Ponadto przemierzając w ten sposób lokacje, dostajemy doświadczenie. Te z kolei możemy wydać na ulepszenie „sieci”. Nie brakuje zatem dodatkowego rozwijania postaci. Autor wyjaśnia, że niektóre z rzeczy związanych z modem, można dostosować według własnych preferencji np. ustawienia klawiszy ruchu, czy odległość oderwania wzroku do zerwania kotwiczki. Niemniej całość prezentuje się interesująco, dodając sporego urozmaicenia.