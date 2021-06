DoGRYwka – pierwsze znaki na niebie o PS Plus na lipiec, osiągi Forza Horizon 5 i garść szczegółów z BF2042

W zasadzie mamy już połowę czerwca, a w sieci można znaleźć przecieki o PS Plus na lipiec 2021. My już wiemy o jakiej grze mowa i szczerze mówiąc, będzie na co czekać, jeżeli się to potwierdzi.

Nie zabrakło także nowych informacji o świeżo pokazanym Forza Horizon 5. Poznaliśmy minimalne wymagania na PC, a także wiemy jak sobie tytuł poradzi na Xbox Series X|S. Cóż, kontrowersje budzi temat wsparcia dla Ray Tracingu, ale o tym więcej przeczytacie w naszym newsie.

Tydzień otwieramy też nowymi wieściami na temat Battlefield 2042. Choć w ten weekend zobaczyliśmy pierwszy gameplay, dziś pozbieraliśmy specjalnie dla Was potwierdzone informacje na temat mechanik wspomnianej gry. Na łamach naszego serwisu nie zabrakło dzisiaj jeszcze wielu innych, ciekawych newsów, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.