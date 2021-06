Obdarujcie Ves nowymi ciuchami. Paczka do Wiedźmin 3 nada bohaterce więcej uroku

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jak się okazuje, wśród modyfikacji do Wiedźmin 3: Dziki Gon popularne są nie tylko takie z nowymi lub zmienionymi mechanikami, ale też i te czysto kosmetyczne. Dzisiaj chcemy zaprezentować Wam nowy wygląd Ves.

Autorem moda o niezwykle wdzięcznej nazwie Ves Curvy Busty Temerian Colours Armour Bootslow jest hunter70. On sam nie uważa siebie za moddera, aczkolwiek trzeba mu przyznać, że stworzył całkiem udany strój dla wspomnianej bohaterki. Cóż, ten należy do tych bardziej roznegliżowanych, a to od gracza będzie zależało jak bardzo rozebrana będzie ta buntowniczka.

Warto zaznaczyć, że omawiane fanowskie rozszerzenie do Wiedźmin 3: Dziki Gon jest zlepkiem kilku innych modyfikacji. Hunter70 za zgodą pozostałych modderów połączył różne części odzieży tak, aby gracz miał dowolność wyboru w kwestii stroju jednego z najlepszych żołnierzy Niebieskich Pasów. Autor tej paczki przewidział parę możliwych kombinacji. Odpowiednio możemy zdecydować, czy Ves będzie nosić bieliznę, a także otrzymaliśmy kilka wersji obuwia i parę spódnic do wyboru. Nie zabrakło też wariantów kurtek, więc jest w czym wybierać.

Modyfikację Ves Curvy Busty Temerian Colours Armour Bootslow możecie pobrać stąd.

